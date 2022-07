Nach Geburt: Sharna Burgess möchte noch ein Kind von Brian

Für Sharna Burgess (37) ist die Nachwuchsplanung noch nicht abgeschlossen! Vor wenigen Wochen ist die Profitänzerin zum ersten Mal Mutter geworden – für ihren Partner Brian Austin Green (49) ist es bereits das fünfte Kind. Seine Erfahrungen als Vater sind ihr im Umgang mit dem kleinen Zane eine große Hilfe: Der Schauspieler tue alles, damit die Familie glücklich ist. Kein Wunder also, dass Sharna gerne noch ein weiteres Kind mit ihm hätte!

Gegenüber US Weekly plauderte die Dancing with the Stars-Beauty aus, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, noch mal schwanger zu werden – aber offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt. "Es ist nicht so, dass ich nicht gerne mehr Kinder hätte. Es geht darum, dass ich in der Lage sein möchte, unglaublich viel Zeit mit Zane zu verbringen", erklärte die Choreografin. Für Brian scheint das Thema dagegen eher abgeschlossen zu sein. Er mache oft Scherze, dass sie dann bald einen Schulbus bräuchten, um sich gemeinsam fortzubewegen. Schließlich leben auch drei seiner anderen Söhne bei ihnen.

Falls das Paar noch ein Kind bekommen sollte, hat Sharna auch schon einen Wunsch, was dessen Geschlecht angeht: Sie träumt von einer Tochter – doch da gibt es wohl eine Schwierigkeit. "Brian macht Jungs... Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein Mädchen bekommen könnten", erzählte die 37-Jährige über den Vater von fünf Söhnen.

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green und Sharna Burgess mit ihrem Sohn Zane

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im Juli 2022

Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess im März 2021

