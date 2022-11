"Erster Unfall": Chrissy Teigens Sohn musste genäht werden!

Chrissy Teigen (36) ist eine Vollblut-Mama. Zusammen mit ihrem Mann John Legend (43) hat sie zwei Kinder: Ihre Tochter Luna (6) und ihren Sohn Miles (4). Aktuell ist das Model erneut schwanger und kann die Geburt des Babys kaum mehr erwarten – immer wieder setzt es seinen Babybauch glücklich in Szene. Doch nun drehte sich im Hause Teigen-Legend alles um Miles: Chrissys Sohn hat sich eine Verletzung am Kopf zugezogen!

"Ich hatte immer zuerst mit einem gebrochenen Arm gerechnet, aber genäht werden war der erste offizielle Unfall von Miles", schrieb Chrissy auf Instagram zu einem Bild ihres Sohnes, auf dem man die kleine Wunde an seiner Stirn sieht. Dem Jungen scheint es aber gut zu gehen, denn er lächelte tapfer in die Kamera. Wie genau sich Miles die Verletzung zugezogen hat, verriet seine Mama noch nicht.

Vor wenigen Monaten hatte es schon mal einen Unfall gegeben: Miles schlug seiner älteren Schwester beim Spielen versehentlich einen Zahn aus. Die beiden würden es lieben, recht grob miteinander umzugehen und ständig miteinander kämpfen. "Ich habe noch nie in meinem Leben so wetteifernde Menschen gesehen. Ich schwöre, dass wir beide behalten, aber sie tun so, als ob wir uns von einem trennen wollen", scherzte Chrissy.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Sohn Miles, November 2022

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen bei den Emmy Awards in Los Angeles im September 2022

Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen mit ihren Kindern Miles und Luna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de