Wow! Chrissy Teigen setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene!

So stylish stellt Chrissy Teigen (36) ihre XXL-Kugel zur Schau! Erst im August gab das Model bekannt, dass sie wieder schwanger ist. Zwei Jahre zuvor musste die Frau von John Legend (43) eine schwere Entscheidung treffen: Um ihr eigenes Leben zu retten, unterzog sie sich damals einer Abtreibung. Umso mehr genießt Chrissy jetzt ihre Schwangerschaft – und setzt ihren Babybauch gern in Szene!

Fotografen lichteten die 36-Jährige am Dienstag beim Spaziergang mit ihrem Gatten durch Los Angeles ab. In ihrem braunen hautengen Zweiteiler, der aus einem bauchfreien Shirt in Wickeloptik und einem Rock mit hohem Beinschlitz bestand, war die baldige Dreifachmama ein echter Hingucker! Ihr figurbetonter Look setzte ihre Babykugel perfekt in Szene. Dazu kombinierte die Brünette ein Paar wadenhohe Stiefel mit Pfennigabsatz.

Auch auf Instagram begeistert Chrissy ihre Fans regelmäßig mit Schnappschüssen ihrer wachsenden Kugel und beweist ihr Gespür für Mode. Dabei scheint das Model vor allem auf knallige Farben und körperbetonte Schnitte zu setzen. Hin und wieder gewährt sie ihren Followern aber auch einen Blick auf ihren nackten Babybauch.

Anzeige

Thecelebrityfinder/MEGA Chrissy Teigen mit ihrem Ehemann John Legend

Anzeige

Thecelebrityfinder/MEGA Chrissy Teigen, Model

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de