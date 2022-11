Nach plötzlichen Babynews: Rebel Wilson erstmals gesichtet

Rebel Wilson (42) ist wieder unterwegs. Die Schauspielerin durfte vor wenigen Tagen ihre Tochter Royce Lillian Elizabeth Wilson auf der Welt willkommen heißen. Eine echte Überraschung, denn da das Mädchen von einer Leihmutter ausgetragen wurde, war bis zur Geburt nicht bekannt, dass die Blondine ein Kind erwartet. Rebel hatte vorher lange versucht, selber schwanger zu werden – musste dabei aber immer wieder Rückschläge einstecken. Jetzt wurde die frisch gebackene Mama erstmals nach den süßen News wieder gesichtet.

Die 42-jährige Pitch Perfect-Darstellerin wurde vor einem Fitnessstudio in Los Angeles fotografiert. Auf den Schnappschüssen, die unter anderem Hollywood Life vorliegen, strahlte Rebel in einem Paar leuchtend blauer Leggings mit einem auffälligen goldfarbenen Streifen über dem linken Bein, während sie in der einen Hand eine Schachtel und in der anderen ein Getränk hielt. Dazu trug sie ein weißes, langärmeliges Shirt und weiße Turnschuhe sowie eine reflektierende Sonnenbrille. Der TV-Star sah lässig und entspannt aus, als er für die Fotografen lächelte.

Der Name ihrer Tochter hat für die Beauty eine ganz besondere Bedeutung. "Lillian und Elizabeth sind beides Namen, die von Frauen in meiner Familie getragen werden, die ich bewundere. Elizabeth, das ist auch mein zweiter Vorname, ist an die verstorbene Königin angelehnt", betonte sie.

