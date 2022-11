Neidisch, Calvin? Hier knutscht Sophia Thomalla ihren Alex

Macht dieser heiße Anblick Calvin Kleinen (30) eifersüchtig? Der Reality-TV-Star war zuletzt bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen – dort fand der Playboy aber offenbar mehr Gefallen an der Moderatorin Sophia Thomalla (33) als an den Kandidatinnen. Er widmete ihr jetzt sogar einen Song. Leider wird es für den Rapper und die Influencerin aber wohl kein Happy End geben: Sophia ist nämlich mit Alexander Zverev (25) zusammen. Und den knutschte sie jetzt leidenschaftlich!

Auf Instagram postete Sophia nun ein heißes Bild aus dem Urlaub von sich und dem Tennisstar – vor traumhafter Kulisse küssen sich die beiden leidenschaftlich, während Alex die Taille seiner Liebsten mit einem Arm umschlingt. Dieser Anblick dürfte Calvin mit Sicherheit einen kleinen Stich ins Herz versetzen.

Das nahmen auch einige von Sophias Followern an, die den schönen Schnappschuss eifrig kommentierten. "Calvin weint jetzt aber ", schrieb beispielsweise eine Userin – eine andere Nutzerin hatte wohl darauf gehofft, dass die Beauty dem TV-Casanova eine Chance gibt: "Oh schade, ich dachte, das könnte was mit Calvin geben."

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alex Zverev

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen, "Are You The One?– Reality Stars in Love"-Teilnehmer

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2021 in Baden-Baden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de