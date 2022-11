Absage Nummer drei: Auch Sila Sahin kommt nicht zur Wok-WM

Und die nächste Kandidatin ist raus! Am heutigen Abend wird die Wok-WM endlich wieder stattfinden – zahlreiche Stars werden an dem spektakulären Wettbewerb teilnehmen. Nachdem am Donnerstag aber schon der Moderator Sebastian Pufpaff (46) abgesagt hatte, musste auch das Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki (34) aufgrund einer Verletzung passen. Nun folgt die nächste Absage: Auch Sila Sahin (36) wird nicht dabei sein!

Eigentlich sollte die Ex-GZSZ-Darstellerin auch mitmachen – wie Bild berichtet, wird daraus aber nichts mehr. Die Schauspielerin soll sich beim Training nämlich ziemlich doll verletzt haben und kann aus diesem Grund wohl nicht mehr antreten. "Leider habe ich mich gestern beim Qualifying auf der Rutschmatte verletzt und war heute Morgen im Krankenhaus. Der Arzt hat dann bestätigt, was ich schon gestern Abend gedacht habe: Ich kann nicht mehr antreten. Mein Steißbein ist geprellt", bestätigte sie – die kommenden Tage müsse sie jetzt mit Schmerzmitteln leben.

Sila wünschte den antretenden Kandidaten und auch Evelyn alles Gute, die sich ebenfalls aufgrund einer Verletzung rausziehen musste. "Ich wünsche ihr gute Besserung und hoffe, dass alle Teilnehmenden ohne Verletzungen heute Abend da durchkommen", meinte sie. Bleibt zu hoffen, dass Silas Absage die letzte war...

AEDT / ActionPress Evelyn Burdecki auf der Berliner Fashion Week im September 2022

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Getty Images Sila Sahin im Mai 2017

