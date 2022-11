Mit zwei Kids: Alec und Johanna Völkels Liebe ist gewachsen

Alec Völkel (50) ist in seinem Familienleben rundum glücklich! Der The-BossHoss-Musiker und seine Frau Johanna sind inzwischen zweifache Eltern. Ihr Sohn Charlie Joe erblickte im März 2016 das Licht der Welt. Im April des vergangenen Jahres folgte dann Töchterchen Rosenrot. Für seinen Nachwuchs gibt der Sänger alles. Dabei bleibt aber auch die Liebe zu seiner Frau nicht auf der Strecke, wie Alec im Promiflash-Interview betonte.

Beim Moët Effervescence Dinner plauderte der 50-Jährige mit Promiflash über seine Liebsten. Im Hause Völkel liegt derzeit besonders viel Liebe in der Luft. "Das Schöne bei Kindern ist, dass das eine ganz andere Liebe ist, eine uneingeschränkte. Und das ist toll!", schwärmte Alec. Das beeinflusse auch die Beziehung zu seiner Gattin. "Als Paar schweißt uns das natürlich auch noch mal viel mehr zusammen, wenn man Kinder hat, um die man sich sorgt, die man gemeinsam liebt und sich jeden Abend in den Arm nimmt und sich denkt: Haben wir's nicht gut gemacht?", erzählte der Künstler.

Auch in der Rollenverteilung scheinen Alec und Johanna sich einig zu sein. Während der einstige The Voice of Germany-Coach der Good Cop ist, spielt die Journalistin den Bad Cop. "Ich bin nicht so superstreng als Vater. Ich tue mich schwer mit den Konsequenzen", hatte er im Oktober im Bild-Interview eingeräumt.

Johanna und Alec Völkel mit ihren Kindern Rosenrot und Charlie Joe

Alec und Johanna Völkel

Alec Völkel mit seiner Tochter Rosenrot im April 2021

