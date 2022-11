"Bock haben": Das ist Moritz Bleibtreus Liebesgeheimnis

Moritz Bleibtreu (51) gibt seltene Einblicke in sein Liebesleben! Der Schauspieler kann nicht nur eine beachtliche Karriere aufweisen – auch privat scheint es rundzulaufen. Im Sommer dieses Jahres gab er seiner Liebsten Saskia de Tschaschell das Jawort. Zuvor genoss er sein Liebesglück eher abseits der Öffentlichkeit. Aber mittlerweile gibt er hin und wieder ein paar Details preis – so auch jetzt: Moritz verriet nun, warum es mit seiner Saskia so gut klappt!

In Anwesenheit von Promiflash auf dem "Moët & Chandon Effervescence"-Event plauderte er über sein Eheleben – auch die Frage nach seinem persönlichen Liebesgeheimnis kam dabei auf. "So doof das klingt, man muss halt Bock aufeinander haben", betonte Moritz und fügte hinzu: "Ich glaube, so viel mehr ist das nicht. Man muss sich einfach wollen." Die beiden scheinen sich immer wieder bewusst füreinander zu entscheiden.

Moritz kam aus dem Schwärmen von seiner Saskia gar nicht mehr heraus. So verriet er auch, was er am meisten an ihr schätzt: "Vor allem ihre Kraft. Sie ist eine sehr starke Frau." Seit der Trauung liebt es der "Abgeschnitten"-Darsteller auch sehr, "meine Frau" zu sagen. "Es macht Spaß", gab er lächelnd zu.

ActionPress Moritz Bleibtreu, Schauspieler

Wenzel, Georg Saskia de Tschaschell und Moritz Bleibtreu, November 2021

Getty Images Moritz Bleibtreu bei den Romy Awards 2022 in Wien

