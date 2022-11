Fans neugierig: Zahlt Pietro Lombardi Unterhalt für Alessio?

Pietro Lombardi (30) meldet sich mit deutlichen Worten bei seinen Fans! Der Sänger und seine Verlobte Laura Maria Rypa (26) erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Baby. Das Paar verriet bereits, dass es ein Junge wird. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30) hat der DSDS-Juror bereits einen Sohn namens Alessio (7). Die beiden Musiker kümmern sich gemeinsam um ihn. Aber inwiefern beteiligt Pietro sich auch finanziell?

In einem Q&A auf Instagram wollte ein neugieriger Follower wissen, ob Pietro viel Unterhalt an Sarah zahlen müsse. "Ich glaube, das ist unwichtig, wie viel oder auch nicht man bezahlt. Am Ende geht es um das Kind und jeder Papa sollte seinen Pflichten nachgehen. Punkt. Ob es 100 Euro im Monat oder 5.000 Euro sind, spielt keine Rolle. Erfülle deine Pflichten und dann ist gut", antwortete er und kritisierte, dass sich heutzutage leider zu viele Männer weigern würden, etwas für ihr Kind zu geben.

Klingt so, als könnte Alessio sich immer auf seinen Papa verlassen – das scheint auch für Pietros ungeborenes Kind zu gelten. "Kann es kaum erwarten! Ich liebe den Kleinen jetzt schon über alles", schwärmte der 30-Jährige und machte seiner Partnerin im gleichen Zuge auch noch eine Liebeserklärung.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Facebook / Sarah Lombardi Pietro, Sarah und Alessio Lombardi im Juni 2016

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

