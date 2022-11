Ist er der Vater von Lauras Baby? Jona Steinig äußert sich!

Jonathan Steinig (27) spricht endlich Klartext! Nachdem die Influencerin Laura Maria Rypa (26) im August publik gemacht hatte, dass sie gemeinsam mit ihrem On-off-Freund Pietro Lombardi (30) gemeinsamen Nachwuchs erwartet, kamen immer wieder Gerüchte auf, dass der DSDS-Juror womöglich gar nicht der Vater des Kindes ist. Immerhin hatte die Bloggerin in den Beziehungspausen immer wieder mit Jona angebandelt. Nun äußerte sich der einstige Bachelorette-Boy erstmals zu den Spekulationen – und stellte dabei klar: Er ist nicht der Vater von Lauras Baby!

In seiner Instagram-Story meldete sich der 26-Jährige jetzt zu Wort. "Leute, bitte hört auf mit den Nachrichten bezüglich dieses Themas auf. Nein, ich bin nicht der Vater des Kindes", machte Jona in einem Statement klar und betonte dabei: "Es würde zeitlich auch gar nicht passen." Zusätzlich appellierte der Hottie an seine Community, die Spekulationen endlich zu unterlassen.

Nach Lauras Schwangerschaftsverkündung hatte Jona die Gerüchteküche tatsächlich selbst angeheizt. Er kam nach dem Bekanntwerden ihrer Babynews selbst schon einmal auf die Spekulationen um eine mögliche Vaterschaft zu sprechen. "An alle Hobby-Detektive da draußen: Ich kann selber rechnen, danke", meinte der Reality-TV-Star damals in seiner Instagram-Story.

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Influencer

