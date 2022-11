Kendall und Kylie Jenner genießen Schwestern-Date zusammen!

Kylie (25) und Kendall Jenner (27) genießen ein Lunch-Date! Die beiden Schwestern sind quasi im Rampenlicht groß geworden – in der Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians gaben sie tiefe Einblicke in ihr Leben. Mittlerweile ist Kylie erfolgreiche Unternehmerin – und Kendall feiert als Model einen Erfolg nach dem anderen. In ihrem vollgepackten Alltag zwischen Arbeit, Liebe und Familie bleibt jedoch wenig Zeit für Schwesternzeit. Nun konnten die Beautys aber ein gemeinsames Treffen einrichten!

Paparazzi erwischten die beiden TV-Stars nun in New York. Wie einige Aufnahmen zeigen, besuchten Kendall und Kylie ein Restaurant, in dem sie gemeinsam lunchten. Die Mutter von Stormi Webster (4) erschien in einem lässigen schwarzen Mantel. Dazu trug sie eine Mom-Jeans und klobige Biker-Boots. Die ehemalige Victoria's Secret-Schönheit schlüpfte für das Treffen in einen entspannten Pullover und versteckte ihr Gesicht hinter einer großen Sonnenbrille.

Die TV-Familie verbrachte die vergangenen Tage in New York, um Kim Kardashian zu unterstützen. Bei den CFDA-Awards gewann die 42-Jährige nämlich den Innovation-Award für ihre Bekleidungsmarke Skims. Für das Event warfen sich die The Kardashians-Darsteller ordentlich in Schale.

T.Jackson / Backgrid / ActionPress Kylie Jenner in New York im November 2022

T.Jackson / Backgrid / ActionPress Kendall Jenner in New York im November 2022

Getty Images Kim Kardashian bei den CFDA-Awards im November 2022

