Kritik an Aaron Carters (†34) Memoiren: Autor wehrt sich!

War diese Veröffentlichung wirklich in Aaron Carters (✝34) Sinne? Der Sänger ist Anfang des Monats völlig überraschend verstorben. Bis kurz vor seinem Tod arbeitete er noch an einem Buch über seine Lebensgeschichte – die unfertigen Memoiren wurden nun auch veröffentlicht. Das sorgte jedoch von vielen Seiten für Aufregung: Unter anderem Aarons Management und seine Ex-Freundin Hilary Duff (35) kritisierten die Herausgeber aufs Schärfste und warfen ihnen Pietätlosigkeit und Geldgier vor. Nun wehrt sich Aarons Co-Autor gegen die Kritik an den Memoiren.

Andy Symonds hat "Aaron Carter: An Incomplete Story Of An Incomplete Life" gemeinsam mit dem Künstler geschrieben. Gegenüber Daily Mail schilderte er jetzt: "Aaron Carter beauftragte mich, ihm dabei zu helfen, der Welt seine Geschichte zu erzählen. [...] Sein Leben war alles andere als schön und es ist verständlich, dass bestimmte Personen des öffentlichen Lebens nicht wollen, dass einige der Geschichten, die Aaron in seinem Buch erzählt, ans Licht kommen." Weiter stellte er klar: "Das macht sie aber nicht weniger wahr oder berichtenswert. Aaron hatte das Recht – wie wir alle – seine Geschichte zu erzählen."

Weiter beteuerte der Schriftsteller: "Aaron hat gehofft, dass dieses Buch nicht nur für ihn eine Läuterung darstellt – sondern auch anderen hilft, die mit Sucht und psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben. Ich hoffe und glaube fest daran, dass es das tun wird." Für ihn sei es eine Ehre gewesen, dass Aaron ihn für dieses wichtige Projekt ausgewählt habe.

Anzeige

Getty Images Aaron Carter, Sänger

Anzeige

Getty Images Aaron Carter im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Aaron Carter, April 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de