So erwachsen! Jessica Alba geht mit ihren Töchtern aus

Jessica Albas (41) Mädchen werden langsam zu richtigen jungen Frauen! Zusammen mit ihrem Mann Cash Warren (43) hat die schöne Schauspielerin drei Kinder: Ihre beiden Töchter Honor (14) und Haven (11) sowie Sohnemann Hayes. Während ihr Nesthäkchen Hayes erst 2017 das Licht der Welt erblickte, ist Honor bereits 14 und Haven schon elf – alt genug, um mit Mama auszugehen: Gemeinsam machten die drei Mädels jetzt eine Party unsicher!

Das Flaunt Magazine veranstaltete am Mittwochabend ein Event zu Jessicas Ehren, die für die Herbstausgabe posiert hat. Ihre Töchter durften die 41-Jährige zu der Veranstaltung in Los Angeles begleiten. Auf Instagram zeigte die stolze Mama, wie sie sich gemeinsam mit Honor und Haven schick gemacht hat – und später auch, wie die drei vor Ort für die Fotografen posierten. Zu einem der Fotos schrieb der "Honey"-Star: "Mädelsabend mit meinen besten Freundinnen!"

Ihre Fans kommen nicht darüber hinweg, wie hübsch Honor und Haven sind – und wie groß! "Wow, da will aber jemand in Mamas Fußstapfen treten! Sie kommen total nach dir", jubelte ein Follower in den Kommentaren. "Schon richtige kleine Ladys", freute sich ein weiterer.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihren Töchtern Honor und Haven

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihren Kindern Haven und Honor

Instagram / jessicaalba Jessica Alba in Los Angeles

