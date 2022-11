Weihnachtsfieber: Priyanka Chopra chillt mit Baby vorm Kamin

Priyanka Chopra (40) ist schon total in Weihnachtsstimmung! Die Schauspielerin war in der vergangenen Zeit viel unterwegs – seit ein paar Tagen ist sie aber wieder zu Hause bei ihrem Mann Nick Jonas (30) und ihrer gemeinsamen Tochter Malti. Wie glücklich sie darüber ist, machte sie gerade erst mit einem süßen Kuschelfoto deutlich. Nun legte Priyanka mit einer weiteren süßen Aufnahme nach: Sie hat es sich mit ihrer Tochter gemütlich gemacht und schon mal die Weihnachtszeit eingeläutet!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Baywatch-Darstellerin zunächst ein Selfie, auf dem sie stolz einen Weihnachtsbaum in Hintergrund präsentiert, den sie bereits aufgestellt hat. "Es ist so weit", freute sich. Doch nicht nur das: Die 40-Jährige hat auch schon den Kamin angeschmissen. Sie teilte ein niedliches Foto von sich mit der kleinen Malti auf ihrem Schoß, wie beide das Feuer beobachten.

Priyanka kann Weihnachten wohl kaum abwarten – dabei ist der letzte Feiertag im Hause Chopra-Jonas noch nicht allzu lange her. Erst vor knapp zwei Wochen feierte die einstige Miss World mit ihrer Familie das traditionelle indische Lichterfest Diwali. "Ich sende Freude und Licht an euch alle", schrieb Nick auf Social Media.

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra im November 2022

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und ihre Tochter Malti im November 2022

Anzeige

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra mit ihrem Baby Malti in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de