Süß! Nick Jonas und Priyanka feiern mit Malti Lichterfest

Nick Jonas (30) und Priyanka Chopra (40) schweben im Familienglück! Im vergangenen Januar verkündete das Ehepaar stolz, dass es mithilfe einer Leihmutter zum ersten Mal Eltern geworden ist. Seitdem teilen die Schauspielerin und der Jonas Brothers-Star regelmäßig niedliche Schnappschüsse aus ihrem Alltag mit Töchterchen Malti – wie auch jetzt: Nick und Priyanka feierten gemeinsam mit ihrem kleinen Baby-Girl das indische Lichterfest Diwali!

Auf seinem Instagram-Account teilte Nick die niedlichen Familien-Pics: Auf einem der Bilder grinsen er und seine Frau in die Kamera, während Nick die gemeinsame Tochter im Arm hält. Auf der anderen Aufnahme sieht man wiederum, wie die kleine Familie konzentriert auf dem Boden sitzt und etwas zubereitet. Für das mehrtägige Fest trug Nick einen traditionellen weißen Sherwani und eine weiße Hose, während Priyanka in einem goldenen Crop-Top, das sie mit einem beigen Rock und einem transparenten, dünnen Mantel kombinierte, besonders festlich aussah. Aber auch Malti sah in ihrem weißen, gemusterten Kleid bezaubernd aus. "Frohes Diwali an euch alle. Ich sende Freude und Licht an euch alle", schrieb der 30-Jährige unter dem Post.

Die Fans sind von den Schnappschüssen begeistert! Während einige Follower ein schönes Lichterfest wünschten, schwärmten andere von der kleinen Familie: "Ich liebe diese wunderbare Familie einfach" oder "Wunderschön! Alle drei sind einfach nur schön", hieß es unter anderem in der Kommentarspalte.

