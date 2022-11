"Besonderer Tag": Heather Rae Young feiert große Babyparty

Bei Heather Rae Young (35) drehte sich am Wochenende alles um ihr Baby. Im vergangenen Juli hatte die Reality-TV-Schönheit überglücklich bekannt gegeben, dass ihr Mann Tarek (41) und sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Seitdem hält sie ihre Fans auch stets über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Auch das Babygeschlecht verriet die werdende Mama schon: Sie bekommt einen Sohn. Nun veranstaltete Heather eine süße Babyshower.

In ihrer Instagram-Story teilte die 35-Jährige nun jede Menge Eindrücke der großen Feierlichkeiten, die ganz unter dem Motto "Winter Wonderland" standen. So war die Location mit jeder Menge hellblauer und weißer Dekoration geschmückt, darunter zahlreiche Ballons, Schneeflocken, Blumen-Arrangements und kleine Babyflaschen. Entsprechend dem Anlass hatte sich Heather auch ordentlich in Schale geschmissen. In einem maßgeschneiderten Kleid mit süßen Verzierungen kam ihr runder Babybauch bestens zur Geltung. Während der Party hielt die Blondine zudem eine rührende Rede, in der sie einige Worte für die Kinder ihres Liebsten aus erster Ehe fand.

Neben Familie und engen Freunden standen auch einige ihrer "Selling Sunset"-Co-Stars auf der Gästeliste: So feierten beispielsweise Emma Hernan und Chrishell Stause (41) mit der Blondine. Einem Video aus dem Auto nach zu urteilen, freuten sich die beiden Immobilienmaklerinnen auch sehr auf Heathers Babyparty.

Instagram / theheatherraeelmoussa Tarek El Moussa und Heather Rae Young im November 2022

Instagram / theheatherraeelmoussa Dekorationen für Heather Rae Youngs Babyshower, 2022

Instagram / chrishell.stause Emma Hernan und Chrishell Stause im November 2022

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Youngs Tischdeko für die Babyshower, 2022

