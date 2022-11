"Gegen seinen Wunsch": Aaron Carter war gegen sein Buch

Nun gibt es erneute Probleme mit den Memoiren von Aaron Carter (✝34)! Der Musiker ist in der vergangenen Woche plötzlich verstorben. Um seine Lebensgeschichte festhalten zu können soll am 15. November eine Autobiografie des 34-Jährigen veröffentlicht werden. Bereits zuvor gab es Anschuldigungen seiner Ex Hilary Duff (35) gegenüber der Publizierung so kurz nach seinem Tod. Sein Publizist gab nun weitere Details preis. Aaron wollte keine Veröffentlichung des Buches vor seinem Tod.

Laut Page Six soll Aaron nicht gewollt haben, dass die Memoiren veröffentlicht werden. Er soll sogar versucht haben, den Verlag vor seinem Tod davon abzuhalten. Sein Sprecher berichtete, dass Aaron bei der Arbeit an seinem Buch gesagt haben soll, nichts damit zu tun haben zu wollen. "Er hat aufgehört, also ist die Tatsache, dass der Verlag grünes Licht gibt, nicht wahr. Das ist gegen seinen Wunsch", behauptete er.

Erst vor Kurzem meldete sich sein Management zu der Veröffentlichung. "Gleichzeitig mussten wir uns mit den respektlosen und unautorisierten Veröffentlichungen eines Albums, einer Single und nun anscheinend auch noch eines Buches auseinandersetzen", wetterte sein Team gegenüber des Verlages.

Aaron Carter, Sänger

Aaron Carter bei einer Grammy-Party in Los Angeles, 2002

Der Sänger Aaron Carter

