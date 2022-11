"Igitt!": Sohn findet Kourtney und Travis' Geknutsche eklig

Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) haben vergangenes Jahr ihre Beziehung publik gemacht und ihre Liebe in diesem Jahr mit drei verschiedenen Eheversprechen zelebriert. Erstmals scherzten sie in Las Vegas mit einer Blitz-Hochzeit, ein zweites Mal feierten sie ihr Versprechen aneinander im kleinsten Kreis der Familie und später eine Zeremonie in Italien. Seit Beginn ihrer Beziehung stellen Travis und Kourtney ihre extreme Zuneigung gerne zur Schau, Kourtneys Sohn findet's allerdings eklig!

Dem offensichtlich immer noch frisch verliebten Paar ist es scheinbar egal, wo sie sich beim Knutschen befinden. Das zeigten sie in der neusten Folge der Reality-TV-Serie "The Kardashians". Die Folge begleitete Travis und Kourtney bei den Hochzeitsvorbereitungen in Italien. In einer Szene machten sie einen Ausflug zum mailändischen Dom und ließen es sich auch hier nicht nehmen, für Bilder Zungenküsse auszutauschen. Kourtneys Kindern schien diese Situation sehr unangenehm gewesen zu sein, denn ihr Sohn Reign bat sie schon nach wenigen Sekunden: "Igitt, Leute! Könnt ihr euch bitte nicht mit der Zunge küssen?"

Schon vergangenes Jahr sorgte das turtelnde Pärchen mit einem Knutsch-Video im Disneyland für Aufruhr, welches Travis auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. "Ernsthaft! Dieser Ort wurde für Kinder geschaffen!", lautete ein verärgerter Kommentar eines Users. Andere Fans wiederum fanden das Video inspirierend: "Das ist etwas, was die meisten von uns suchen."

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im August 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker bei den 64. Grammy Awards

