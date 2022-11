So nervös war Kourtney Kardashian vor der Heirat mit Travis

Kourtney Kardashian (43) hätte beinahe Beruhigungsmittel gebraucht! In dem Musiker Travis Barker (46) hat die Reality-TV-Ikone ihren Mann fürs Leben gefunden. Nachdem sie zuvor eine inoffizielle Las-Vegas-Hochzeit gefeiert hatten, gaben sich die beiden Mitte Mai dann ganz romantisch und im kleinen Kreis in der italienischen Gemeinde Portofino das Jawort. In ihrer Realityshow The Kardashians waren nun endlich die Vorbereitungen zu sehen. Dabei wurde auch deutlich, wie nervös Kourtney vor der Trauung mit Travis war.

In der "The Kardashians"-Folge war die 43-Jährige bereits in Mailand, als sie im Scherz anmerkte: "[Ich bin] so nervös. Ich will nicht unter Drogen stehen oder so." Beruhigungsmittel scheint sie letztendlich nicht gebraucht zu haben, doch für Kourtney war der große Tag mit emotionalen Herausforderungen verbunden. "Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Werde ich überleben oder werde ich ohnmächtig? Das macht mich einfach nervös. Das macht mich wahnsinnig", machte die Unternehmerin ihre Aufregung weiterhin deutlich.

Die Poosh-Gründerin und den Blink-182-Drummer verbindet schon seit Jahren eine Freundschaft. Im Januar 2021 kamen dann jedoch erste Liebesgerüchte auf. Inzwischen sind die beiden mit Kourtneys drei Kindern und Travis' zwei Kindern eine glückliche Patchwork-Familie. Vor wenigen Tagen hat sich das Paar sogar sein erstes gemeinsames Haus gekauft.

Cobra Team/ Backgrid Kourtney Kardashian und Travis Barker in Portofino

Getty Images Kourtney Kardashian im November 2019

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

