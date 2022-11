Lishas starker Gewichtsverlust: So denkt Ehemann Lou darüber

Wie steht Lou eigentlich zu der radikalen Diät seiner Liebsten? Vor wenigen Monaten sorgte Lisha für Aufregung bei ihren Fans. Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin nahm rund 21 Kilo ab und bereitete ihren Bewunderern damit große Sorgen. Erst vor wenigen Wochen verriet der Reality-TV-Star, dass er in der Vergangenheit sogar unter einer Essstörung gelitten hatte. Nun äußerte sich Lishas Ehemann Lou zu ihrem starken Gewichtsverlust – findet er diesen gut?

"Ich finde es eigentlich richtig cool, dass sie so diszipliniert war und es wirklich wollte und auch durchgezogen hat. Weil jeder Mensch weiß, das ist wirklich so schwer abzunehmen", klärte der YouTuber in einem Interview mit RTL auf. Dennoch sei auch er irgendwann der Meinung gewesen, dass seine Liebste die Reißleine ziehen sollte. "Du brauchst jemanden neben dir, der dich manchmal auch wachrüttelt. Und ich bin froh, dass sie so jemand ist, der mir auch glaubt und mir vertraut und vieles danach auch selber sieht. Ich finde, sie hat früh genug die Kurve bekommen. So wie es ist, finde ich es megaschön", verriet der TV-Star.

Inzwischen habe Lisha auch wieder ein wenig zugenommen. Während sie an ihrer Hochzeit nur noch 53 Kilo auf die Waage gebracht hatte, zeige diese nun wieder vier Kilogramm mehr an. Wie die Goodbye Deutschland-Bekanntheit versicherte, wolle sie diese nicht wieder abnehmen.

Lou und Lisha auf Mallorca

Lou und Lisha, YouTuber

Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

