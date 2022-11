Verbringen Prinz Harry und Meghan Weihnachten mit Royals?

Wie wird das Weihnachtsfest der britischen Königsfamilie in diesem Jahr aussehen? Anfang September haben sie ihr Oberhaupt verloren: Queen Elizabeth II. (✝96) ist auf Schloss Balmoral in Schottland verstorben. Wie treue Fans der Britin sicher wissen, waren ihr große Familienereignisse wie Weihnachten immer sehr wichtig. Bald stehen nun die ersten Feiertage ohne die Queen an. Die Royals werden Heiligabend sicher wieder traditionell im Sandringham-Anwesen in Norfolk verbringen. Aber werden Prinz Harry (38) und Meghan (41) dieses Mal dabei sein?

Während das Verhältnis zu seiner Großmutter auch nach seinem royalen Ausstieg als sehr herzlich galt, sollen Harry und sein Vater König Charles III. (73) nicht gut aufeinander zu sprechen sein. Trotzdem berichtet Daily Mail jetzt, dass der Regent Meghan, Harry, Archie (3) und Lilibet (1) eingeladen hat, an Weihnachten mitzufeiern. Ein Vertrauter der Familie betonte aber: "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie anreisen werden." Offiziell hat sich noch keine Seite zu dem Thema geäußert.

Dem vergangenen Jahr nach zu urteilen, werden Meghan und Harry wohl wirklich nicht mit den Royals unter dem Tannenbaum sitzen – 2021 feierten sie nämlich in den Vereinigten Staaten. Damals sorgten sie mit ihrer Weihnachtskarte für Aufsehen: Es war das erste Mal, dass man ihre Tochter Lilibet zu Gesicht bekam und auch Sohnemann Archie hatte man davor lange nicht gesehen.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Getty Images Die Queen an Weihnachten 2018

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

