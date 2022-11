Harry hofft, "Spare" zerstört Verhältnis zur Familie nicht!

Wird dieser Plan für Prinz Harry (38) aufgehen? Im Januar 2023 sollen die Memoiren des Mannes von Herzogin Meghan (41) erscheinen. Wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, lautet der Titel des Buches "Spare" – was so viel wie "Ersatz" auf Deutsch bedeutet. Prinz William (40) soll wegen der bevorstehenden Veröffentlichung total sauer sein. Trotzdem hofft Harry, dass seine Biografie die Beziehung zu seiner Familie nicht noch mehr zerstört.

Laut einem Insider soll sich der 37-Jährige wünschen, dass die britische Königsfamilie ihm seine Memoiren nicht allzu übel nimmt – dafür habe er sogar einige Stellen in seinem Buch angepasst. "Harry hat hart daran gearbeitet, ein Gleichgewicht zu finden, was hoffentlich die Auswirkungen seines Buchens minimiert", berichtete die Quelle dazu gegenüber Us Weekly. Für den Sohn von König Charles (73) sei der Prozess jedoch sehr hart gewesen.

Dennoch habe sich der zweifache Vater nicht von Außenstehenden oder seiner Familie unter Druck setzen lassen. Laut dem Informanten soll sich Harry "nicht gehetzt gefühlt und das Manuskript zu seinen eigenen Bedingungen beendet haben." Für "Spare" engagierte er im Übrigen den Autor J. R. Moehringer als Ghostwriter, der die Erlebnisse des Prinzen zu Papier brachte.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinzessin Anne im September 2022

Anzeige

Getty Images König Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew, Prinz Edward, Prinz Harry und Prinz William

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de