Zufall? John Lennons Sohn läuft Paul McCartney über den Weg

Was für ein großer Zufall! John Lennon (✝40) wurde als Sänger und Gitarrist der Beatles berühmt. Doch 1980 kam es zu einem schrecklichen Ereignis: Der Musiker wurde vor seiner Haustür in New York von Mark Chapman erschossen. Er hinterließ zwei Söhne – Sean und Julian Lennon. Letzterer ließ nun durch einen Zufall die Beatles-Vergangenheit seines Vaters wieder aufleben: Julian traf an einem Flughafen auf Paul McCartney (80) und hielt den Moment mit rührenden Bildern fest.

Auf Twitter veröffentlichte Julian – der wie sein Vater Musiker ist – zwei Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit Paul. Auf dem einem Bild lächeln Johns Sohn und das ehemalige Beatles-Mitglied in die Kamera. Ein weiterer Schnappschuss zeigt den 80-Jährigen mit seinem Handy, auf dem ein Song von John läuft. "Es ist erstaunlich, wen man in einer Flughafen-Lounge trifft! Kein Geringerer als Onkel Paul... So, so schön und was für ein Zufall! Ich bin dankbar", schrieb der 59-Jährige dazu.

Johns ehemalige Bandkollegen gedenken ihn bis heute noch oft. So widmete Paul dem Verstorbenen einige rührende Worte in seinem Buch "The Lyrics": "Als 16- oder 17-jähriger Liverpooler konnte man das nicht sagen. Es wurde einfach nicht gemacht. Also habe ich nie einfach mal gesagt: 'John, ich liebe dich!' Ich bin nie dazu gekommen."

Paul McCartney, ehemaliges Beatles-Mitglied

John Lennon mit seiner Frau Yoko Ono und seinem Sohn Julian

Paul McCartney bei einem Konzert im Oktober 2021

