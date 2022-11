Fix! "Bauer sucht Frau"-Arne und Antje ziehen schon zusammen

Arne und Antje wollen offenbar keine Zeit verlieren! Bei Bauer sucht Frau lernten sich der Milchbauer und die medizinische Fußpflegerin kennen. Im Laufe der Show war schnell klar, dass zwischen den beiden die Funken sprühen und die 31-Jährige sogar dem heiß geliebten Käse des Landwirts Konkurrenz macht. Für beide stand außer Frage, dass sie sich auch nach der Hofwoche wiedersehen werden – und nicht nur das. Arne und Antje ziehen sogar schon zusammen!

In der neuen Folge ist zu sehen, wie es bei dem Paar nach der offiziellen Hofwoche weitergeht. Nach und nach zieht Antje nun sogar schon auf den Hof des 31-Jährigen. "Meine Zukunftsplanung sieht so aus, dass ich erst mal hierher ziehe zu Arne und ich fange bei ihm an zu arbeiten auf dem Hof und schnuppern erst mal rein", erklärt sie. Für das Zusammenleben baut der Niedersachse sogar um. "Das Aufregendste in unserer Beziehung ist gerade der Zusammenzug. Das Gefühl, diesen neuen Lebensabschnitt zu begehen. Auf diesen Schritt freue ich mich schon", schwärmt Antje.

Gemeinsam haben Arne und Antje sogar schon angefangen, die alte Wohnung zu renovieren. "Handwerklich finde ich das schon gut, wenn Arne und ich die Wohnung dann gemeinsam gestalten. Dann kann man viel mehr Liebe reinstecken", freut sie sich über das Projekt. Seite an Seite haben die Turteltauben sogar schon eine Wand durchbrochen.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius Antje, Arne und seine Kühe bei "Bauer sucht Frau"

RTL Arne und Antje, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2022

RTL Arne und Antje, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2022

