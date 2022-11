In Mexiko: Bob Sagets (†) Tochter Aubrey hat geheiratet!

Aubrey Saget hat Ja gesagt! Hinter dem Promi-Spross liegen harte Monate. Erst vor etwa zehn Monaten verlor sie ihren Vater Bob Saget (✝65) völlig überraschend. Der Full House-Star war auf den Hinterkopf gestürzt und leblos in seinem Hotelzimmer in Orlando aufgefunden worden. Seine älteste Tochter trauerte nach diesem Schicksalsschlag öffentlich um ihren Papa. Nun hatte sie aber endlich wieder einen Grund zu feiern: Aubrey hat ihren Freund Andy Kabel geheiratet!

Bei einer herrlichen Trauung am Strand in Tulum gaben sich die 35-Jährige und ihr Partner das Jawort. Das Ganze wurde unter anderem von Bobs Frau Kelly Rizzo in ihrer Instagram-Story festgehalten. "Die beste Hochzeit, die es je gegeben hat", nannte sie die Heirat und gab kleine Einblicke in das Catering, bestehend aus Kokosnüssen und Co. Aubreys Schwester Lara teilte sogar einen Schnappschuss von dem Hochzeitspaar. Darauf ist zu sehen, dass die Braut ein schlichtes schulterfreies Kleid trug, während Andy in einem hellen Anzug zu sehen war.

Auch an Bob wurde an diesem Tag gedacht. In ihrer Instagram-Story posierte seine Witwe Kelly mit ihren Freunden und Zigarren in der Hand. "Wir ehren Bob mit einer seiner liebsten Sachen – einer guten Zigarre", schrieb die Blondine zu dem Schnappschuss.

Getty Images Bob Saget im Dezember 2021

Instagram / larasaget Aubrey Saget und Andy Kabel bei ihrer Hochzeit

Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo im Juni 2021 in New York

