Nach "Hart aber fair": So viel Rente bekommt Frank Plasberg

Wie sieht es finanziell bei Frank Plasberg (65) nach seinem TV-Exit aus? Der Journalist moderierte knapp 22 Jahre lang die Polit-Talkshow "Hart aber fair". Vor Kurzem verkündete der TV-Star jedoch, dass er in den Ruhestand geht und nun seine letzte Sendung aufnehmen wird. Zuvor plauderte er allerdings noch aus dem Nähkästchen: So viel Geld wird Frank als Rentner monatlich bekommen!

Im Interview mit Bild sprach der 65-Jährige über seine Pläne nach dem TV-Ausstieg. Dabei verriet er auch, wie hoch seine Rente ausfällt: "Um die 2.000 Euro. Den Rest muss meine Frau nun dazuverdienen", witzelte Frank. Er betonte jedoch, dass das nicht alles sei und er schon vorgesorgt habe. "Aber ich weiß, wie es ist, mit wenig auskommen zu müssen. Ich komme aus einem Haushalt, in dem wenig Geld war, als ich Kind war", stellte er zudem klar.

Nun will sich Frank allerdings erst mal einigen Herzensangelegenheiten widmen. "Vielleicht werde ich mein Spanisch mal richtig angehen. Es ist ein gutes Gefühl, dass sich nicht so viele Dinge angehäuft haben, die ich endlich tun will oder muss", gab er ehrlich zu.

Getty Images Frank Plasberg, Moderator

Getty Images Frank Plasberg und seine Frau, November 2018

Bieber, Tamara Frank Plasberg 2022

