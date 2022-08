Nach 22 Jahren: Frank Plasberg bei "Hart aber fair" raus!

Für Frank Plasberg (65) geht eine Ära zu Ende. Seit 2001 moderiert der Journalist die Polit-Talkshow "Hart aber fair", die wöchentlich im Ersten ausgestrahlt wird. In der Sendung bespricht er unter anderem mit Politikern und Journalisten brisante Themen. Dabei muss Plasberg immer wieder dafür sorgen, dass auch bei erhitzten Gemütern die Diskussion sachlich bleibt. Doch nach 22 Jahren ist für ihn jetzt Schluss: Plasberg verlässt "Hart aber fair"!

Wie dwdl berichtet, wird Plasberg im November zum letzten Mal "Hart aber fair" präsentieren. "Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiter entwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt", hieß es in einem Statement des Moderators. Er sei dankbar, die Sendung so lange moderiert zu haben und freue sich jetzt, "Hart aber fair" als Zuschauer verfolgen zu dürfen.

Es steht auch bereits ein Nachfolger fest: Louis Klamroth. Er ist 32 Jahre alt, Schauspieler und Journalist. "Klamroth ist ein kluger und sensibler Beobachter unserer Gesellschaft. Als junger und doch sehr erfahrener Moderator und Reporter wird er neue Ideen in die Sendung mitbringen", freute sich Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung.

Frank Plasberg im Dezember 2018 in Köln

Frank Plasberg im Januar 2019 in Düsseldorf

Louis Klamroth beim Deutschen Fernsehpreis, 2018

