Frank Plasberg tritt zurück: Er übernimmt Jahresrückblick!

Er tritt in große Fußstapfen! Knapp 22 Jahre lang hatte Frank Plasberg (66) die Politiksendung Hart aber Fair moderiert. Im vergangenen Jahr verkündete der Moderator jedoch, dass er von der Show zurücktreten wird. Das war allerdings nicht das einzige große Projekt des gebürtigen Remscheiders. Alljährlich ließ er nämlich mit dem Jahresrückblick im Ersten die vergangenen 15 Jahre gemütlich ausklingen. Doch auch hier wird Frank nun ersetzt: Kai Pflaume (56) wird nun seinen Job übernehmen!

Wie Bild erfahren haben will, wird die Moderation von "2023 – Das Quiz" von nun an Kai übernehmen und löst Frank damit nach 15 Jahren ab. Ausgestrahlt werde die Sendung wie üblich am 30. Dezember zur Primetime um 20:15 Uhr. Auch die Gäste stehen wohl schon fest: Florian Silbereisen, Barbara Schöneberger (49), Günther Jauch (67) und Jan Josef Liefers (59) werden gemeinsam mit dem 56-Jährigen das Jahr 2023 noch einmal Revue passieren lassen.

Offenbar möchte sich Frank nun seinen privaten Leidenschaften widmen. "Vielleicht werde ich mein Spanisch mal richtig angehen. Es ist ein gutes Gefühl, dass sich nicht so viele Dinge angehäuft haben, die ich endlich tun will oder muss", erklärte er nach seinem "Hart aber fair"-Aus.

Kai Pflaume, Moderator

Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

Günther Jauch im Dezember 2020

