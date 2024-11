Anne Gesthuysen plaudert über ihre Ehe mit Frank Plasberg

Anne Gesthuysen und Frank Plasberg (67) sind seit August 2012 verheiratet – doch über ihre Ehe ist wenig bekannt. In einem Interview mit GALA gibt die 55-jährige Autorin Einblicke in ihren Alltag mit dem 67-jährigen Ex-"Hart aber fair"-Moderator. So erzählt Anne, dass ihr Ehemann sie ständig anrufe, sogar mitten in einer Lesung von ihr, um zu fragen: "Ich weiß, dass du eine Lesung hast, aber ich wollte nur wissen: Sind alle nett zu dir?" Außerdem bringe er ihr oft Blumen mit, die sie manchmal allerdings erst nach einiger Zeit bemerke. "Ehrlich: Ich sehe diese Blumen über Tage nicht. Aber er hat die Größe, mich nicht darauf aufmerksam zu machen", gesteht Anne schmunzelnd.

Nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes, der heute 13 Jahre alt ist, kam es zu Diskussionen über das Familienleben, erzählt Anne gegenüber GALA weiter. So habe es Streit darüber gegeben, wer welche Rolle übernimmt und wie viel Zeit jeder für sich und den Job hat. Sie betont aber, dass Frank viel Care-Arbeit übernommen habe: "Er hat gewickelt, viel gewickelt. Ihn in den Schlaf gebracht sowieso." Anne erklärt: "Es ist interessant: In unseren Diskussionen war Frank im klassischen Rollenmuster verhaftet, aber in seinem Handeln ist er längst ein moderner Mann."

Und noch mehr Details plaudert Anne aus: Frank koche gern, doch danach sehe die Küche aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. "Für jeden Handgriff braucht er ein feines, spezielles Messer", verrät sie. Obwohl sie manchmal über die Unordnung verzweifele, lobe sie ihn trotzdem: "Ich sage brav: 'Oh, toll aufgeräumt' und räume dann heimlich hinterher." Anne, die dieses Jahr ihren fünften Roman "Vielleicht hat das Leben Besseres vor" veröffentlichte, sieht sich selbst eher als "ignoranten Kerl", während Frank eine "feminine Seite" habe.

Getty Images Anne Gesthuysen, Schriftstellerin und Journalistin

Getty Images Frank Plasberg und seine Frau, Januar 2016

