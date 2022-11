Nick Carter startet Spendenaktion zu Bruder Aarons (†) Ehren

Nick Carter (42) ehrt seinen Bruder mit einer ganz besonderen Aktion. Am 5. November machten tragische Neuigkeiten die Runde: Aaron Carter starb überraschend im Alter von gerade einmal 34 Jahren. Dass der frühe Ruhm für den Musiker auch Schattenseiten hatte, war kein Geheimnis. Sein Leben lang kämpfte er mit psychischen Problemen und seiner Drogensucht. Nach Aarons Tod rief sein Bruder Nick deshalb eine Spendenaktion ins Leben.

Zusammen mit Aarons restlichen Geschwistern rief der Backstreet Boys-Star seine Fans dazu auf, für eine Organisation zu spenden, die sich für die mentale Gesundheit von Kindern einsetzt. Nicks Pressesprecher verkündete gegenüber Daily Mail: "Für Fans, die Aaron Carter die Ehre erweisen wollen, wurde anstelle von Blumen eine Spendenseite eingerichtet, die 'On Our Sleeves: The Movement for Children's Mental Health', [...] zugute kommt." Dafür habe sich auch der verstorbene Sänger schon lange eingesetzt und sei sogar als Botschafter tätig gewesen.

Trotz ihres angespannten Verhältnisses ist Nick in tiefer Trauer um seinen jüngeren Bruder. Im Netz hatte er sich nach Aarons Tod mit rührenden Worten gemeldet. "Mein Herz ist heute gebrochen worden. Auch wenn mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, hat meine Liebe für ihn nie nachgelassen", hatte der Boyband-Star via Instagram geschrieben.

Aaron Carter im Mai 2017

Nick Carter im September 2019

Nick und Aaron Carter im April 2004

