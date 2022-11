Remembrance Sunday: Prinz Harry erinnert an seine Mama Diana

Prinz Harry (38) schreibt emotionale Zeilen. Im Jahr 1997 verlor der Royal seine Mutter Prinzessin Diana (✝36). Die Ex-Frau von Prinz Charles (74) kam bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Seither erinnert der zweifache Vater immer wieder an seine Mama und versucht, ihr Vermächtnis weiterzuführen. Am 13. November war in den Mitgliedsstaaten des Commonwealth der Remembrance Sunday, an dem den gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs gedacht wird. Zu diesem Anlass erinnerte Harry auch an seinen eigenen Verlust und damit an Diana.

Auf der Webseite seiner Organisations Archewell schrieb der 38-Jährige einen offenen Brief und richtete sich darin an die Kinder der Militärangehörigen, die damals den Tod eines Elternteils verkraften mussten: "Wir haben eine Verbindung, auch ohne uns jemals getroffen zu haben, weil wir einen Elternteil verloren haben." Dabei betonte Harry, ihr Leid nachempfinden zu können: "Ich kenne den Schmerz und die Trauer, die mit dem Verlust einhergehen, aus erster Hand und will, dass ihr wisst, dass ihr nicht allein seid."

Doch Harry war nicht der einzige britische Royal, der an diesem Tag an Diana dachte. Auch ihre Schwiegertochter Prinzessin Kate (40) ehrte die verstorbene Lady Di. Bei der Gedenkfeier in London trug die Frau von Prinz William (40) Perlenohrringe, die auch die Prinzessin der Herzen oftmals gewählt hatte.

ActionPress Prinzessin Diana und ihr Sohn Harry in London im August 1995

Getty Images Prinz Harry beim Trauerzug im Rahmen der Beerdigung der Queen

Getty Images Prinzessin Kate am Remembrance Day in London im November 2022

