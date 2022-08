Rührende Worte: Prinz Harry zollt Mutter Diana (†36) Tribut

Prinz Harry (37) findet herzerwärmende Worte für seine verstorbene Mama. Am 31. August 1997 verlor Prinzessin Diana (✝36) bei einem tragischen Autounfall in Paris ihr Leben. Ihre Söhne Harry und William (40) waren zu dieser Zeit gerade einmal zwölf und 15 Jahre alt. Ihr Andenken halten die Brüder seither in Ehren. Bei einem Event kam ihr jüngster Spross nun auf die Königin der Herzen zu sprechen: Harry zollte Diana mit einer rührenden Rede Tribut.

Bei den Feierlichkeiten zu einem Polo Cup erinnerte der 37-Jährige an seine Mutter, die "ganz sicher nie vergessen werden wird". Wie Hello! aus seiner Ansprache zitierte, wies Harry unter anderem auf Dianas Wohltätigkeitsarbeit hin. "Ich möchte, dass heute ein Tag voller Erinnerungen ist an ihre unglaubliche Arbeit und die Liebe, mit der sie dieser nachgegangen ist", wünschte sich der Enkel der Queen (96). Er selbst wolle deshalb in ihre Fußstapfen treten: "Jeden Tag hoffe ich, sie stolz zu machen."

Der Tod seiner Mutter scheint für Harry derzeit besonders präsent zu sein. Zum Einen steht schon bald Dianas 25. Todestag an. Außerdem hatte der zweifache Vater für seine Memoiren intensiv über ihren tödlichen Crash recherchiert. "Es gibt viele Menschen in Frankreich, die sich an die Unfallnacht erinnern. Es ist nur normal, dass Dianas Sohn für sein Buch mehr darüber erfahren möchte", merkte eine Quelle gegenüber The Sun an.

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry, August 1995

Getty Images Prinz Harry beim Sentebale Isps Handa Polo Cup in Aspen, August 2022

Getty Images Prinz Harry im April 2021

