Schwanger? Deshalb verließ Olivia Attwood den UK-Dschungel

Olivia Attwood spricht über ihren überraschenden Exit! Eigentlich hatte sich die einstige UK-Love Island-Kandidatin total auf ihr neues TV-Projekt gefreut: Sie flog in den australischen Dschungel, um ihr Können in der britischen Ausgabe des Dschungelcamps täglich unter Beweis zu stellen. Auch der Schwiegersohn von Prinzessin Anne (72), Mike Tindall (44), und Boy George (61) sind in diesem Jahr dabei. Doch kurz nachdem Olivia angekommen war, musste sie das Abenteuer schon wieder abbrechen. Nun spricht sie über die Gründe: Olivia dachte, sie wäre schwanger!

Olivia musste aus medizinischen Gründen das Camp verlassen und flog zurück nach England. Am Montagmorgen war die TV-Bekanntheit bei "This Morning" zu Gast und sprach ausführlich über ihre Abreise. "Mein Kalium-Wert war sehr niedrig. Natrium war ebenfalls niedrig. Alle Werte, die untersucht werden, waren niedrig. Also wurde ein Arzt außerhalb des Camps konsultiert. Der hat gesagt, dass ich in die Notaufnahme kommen muss", berichtete sie und fügte hinzu, dass die Werte kurz vor der Reise nach Australien noch unauffällig gewesen wären. Weil sich ihre Werte so plötzlich veränderten, hatte sie sogar zunächst vermutet, schwanger zu sein.

Wirklich schlecht habe sich Olivia jedoch nicht gefühlt. Deshalb war der unfreiwillige Exit umso ärgerlicher für die Blondine. "Ich habe es so genossen. Wie ihr sehen könnt, war ich richtig in meinem Element und fühlte mich gesund. Deshalb war ich noch verwirrter", erklärte sie den Moderatoren weiter und stellte klar, dass sie liebend gerne zurück in den Urwald ziehen würde.

Getty Images Mike Tindall und Prinzessin Anne im Juni 2019

Instagram / oliviajade_attwood UK-Star Olivia Attwood

Instagram / oliviajade_attwood UK-"Love Island"-Kandidatin Olivia Attwood

