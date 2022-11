"Alles versucht": Mama Kathy über Paris Hiltons Kinderwunsch

Kämpfen Paris Hilton (41) und ihr Mann Carter Reum mit einem unerfüllten Kinderwunsch? Nach rund einem Jahr Heimlichtuerei machte das Paar 2020 seine Liebe zueinander öffentlich. Ein Jahr später folgte dann die große Hochzeit – inklusive pompöser Zeremonie und Party. Doch ihr großes Glück scheint noch nicht komplett zu sein: Paris' Mutter Kathy (63) verriet jetzt, dass ihre Tochter unbedingt schwanger werden möchte!

In einem Interview mit E! News sprach Kathy am vergangenen Montag über die Familienplanung ihrer Tochter: "Ich weiß, dass sie alles versucht", erklärte die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin und fügte hinzu, dass es ihr "das Herz bricht", mit anzusehen, wie ihre Tochter "kämpft", um ihr erstes Baby mit ihrem Ehemann Carter zu bekommen.

Bereits in der Vergangenheit sprach Paris selbst über ihren gemeinsamen Kinderwunsch: So verriet sie im vergangenen September, dass sie sich einer künstlichen Befruchtung unterzieht und auf Zwillinge hofft. Auch hat die Hotelerbin bereits Namen für ihren Nachwuchs: "Ich habe Baby London, das ist das Mädchen, und ich versuche, einen Namen für den Jungen zu finden", erklärte Paris ebenfalls in dem Podcast "Ladygang".

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum bei den Grammys, 2022

Getty Images Kathy Hilton im November 2022

Getty Images Paris Hilton im November 2022

