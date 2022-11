"Bauer sucht Frau"-Arne und Antje gestehen sich ihre Liebe!

Zwischen Arne und Antje hat es heftig gefunkt! Zu Beginn ihrer Bauer sucht Frau-Hofwoche wirkten der Landwirt und die Fußpflegerin noch recht schüchtern. Sie schienen alles möglichst langsam angehen lassen zu wollen. Doch nach dem ersten Kuss waren schnell tiefere Gefühle im Spiel. Mittlerweile sind die beiden sogar ein Paar und wollen zusammenziehen. Nun sprachen Arne und Antje auch endlich aus, was sie füreinander empfinden!

In der vorletzten Folge der Staffel stieß der Niedersachse mit seiner Auserwählten auf die gemeinsame Zukunft an. "Und die Liebe", ergänzte die 31-Jährige. Arne sei ihres Erachtens ein richtiger Romantiker geworden. Das ließ er sich auch nicht zweimal sagen. "Ich wollte noch mal sagen, dass ich mich in dich verliebt habe", gestand er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Antje lächelte daraufhin verlegen und erwiderte seine Worte freudestrahlend.

Wie wichtig ihr der Hofkäser ist, machte die Harzerin im Einzelinterview deutlich. "Ich war vorher ziellos und habe mich oft gefragt, was hat dieses Leben für einen Sinn und dann kam Arne", schwärmte die frisch Verliebte. Sie hätte nie gedacht, dass sich zwischen ihnen so etwas Tolles entwickelt.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

RTL Arne und Antje bei "Bauer sucht Frau"

RTL Arne und Antje, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2022

RTL / Andreas Friese Antje und Arne, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2022

