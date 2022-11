Boris Beckers Unterlassungsklage gegen Olli Pocher scheitert

Rückschlag für Boris Becker (54). Schon seit Jahren herrscht zwischen dem ehemaligen Tennisspieler und dem Comedian Oliver Pocher (44) dicke Luft. Ein TV-Beitrag brachte das Fass dann wohl zum Überlaufen: Der Entertainer startete einen Spendenaufruf für den Sportler, der aktuell wegen Insolvenzbetrugs im Gefängnis sitzt, und überreichte dann einen vermeintlichen Modepreis. Das Ganze wurde im TV ausgestrahlt. Deshalb veranlasste Boris eine Unterlassungsklage – die wurde jetzt aber abgewiesen.

Boris wurde damals der angebliche Fashion Brand Award 2020 und die gesammelte Summe überreicht. Im Anschluss bedankte er sich sogar per Video für den Preis. Der Ausschnitt wurde dann in Pochers Show gezeigt – was Boris als Demütigung empfand. Der Beitrag darf aber auch weiter gezeigt werden, wie das Offenburger Landgericht nun entschied. Unter anderem berichtete Spiegel, dass Boris' Unterlassungsklage gescheitert sei.

Aber mit welcher Begründung ist die Unterlassungsklage des Sportlers gescheitert? Bei dem Beitrag handele es sich um "Bildnisse der Zeitgeschichte". Außerdem wurde mit der Meinungs- und Rundfunkfreiheit argumentiert, hieß es.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver Pocher, Comedian

Anzeige

Getty Images Boris Becker, März 2013

Anzeige

Getty Images Boris Becker, Dezember 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de