Nach Trennung: Steff Jerkel richtet rührende Worte an Peggy

Stephan Jerkel (53) schätzt Peggy Jerofke nach wie vor! Vor wenigen Tagen gab das Goodbye Deutschland-Traumpaar sein Liebes-Aus bekannt. Nach 24 gemeinsamen Ehejahren wollen die beiden nun getrennte Wege einschlagen. Zwischen den Mallorca-Auswanderern sei nichts Gravierendes vorgefallen. Sie hätten sich einfach auseinandergelebt und seien vom Typ her zu verschieden. Nach langem Kämpfen für die Beziehung sei die Entscheidung schließlich gefallen. Jetzt richtet Steff rührende Worte an seine Ex!

Nach Bekanntgabe der Trennung veröffentlichte "Goodbye Deutschland" auf seinem Instagram-Kanal ein paar liebe Worte, die Steff seiner ehemaligen Frau öffentlich widmet: "Ich danke dir für alles, was du mir gegeben, gelehrt und für mich aufgegeben hast", heißt es. Der Reality-TV-Star fährt fort: "Du warst immer mein Ruhepuls, mein Gleichgewicht. Es wird so schwer ohne dich. [...] Danke für alles Peggy."

In der letzten Folge der Auswanderer-Sendung sprachen die Ehepartner ganz offen über ihre Entscheidung, sich zu trennen. "Peggy ist ne Wahnsinnsfrau, aber es fehlt irgendwas", äußerte Steff nachdenklich. Peggy war sich sicher: "Vielleicht hätten wir nach Lösungen suchen können, aber das haben wir nicht gemacht."

RTL Stephan Jerkel und Peggy Jerofke im "Sommerhaus der Stars" 2021

