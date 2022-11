Trotz Aus: Stefan Mross und Anna-Carina treten zusammen auf!

Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) lassen ihre Fans hoffen! Vor wenigen Tagen bestätigten die beiden, was einige Fans schon vermutet hatten: Das Schlagertraumpaar geht fortan getrennte Wege. Das verkündeten die Musiker ihren Fans schweren Herzens auf Social Media. Vor ihrem Liebes-Aus waren sie immer zusammen als Duo aufgetreten. Ist das nun ebenfalls vorbei? Nun schafften Stefan und Anna-Carina ein wenig Klarheit!

Via Instagram meldeten sie sich nun zu Wort. "Am Samstag werden wir gemeinsam in Dinslaken und Essen-Steele auf der Bühne stehen", erklärten die Noch-Eheleute ihren Unterstützern. Demnach werden sie trotz ihrer Trennung zusammen auftreten. "Musik schafft das, was Liebe manchmal nicht kann. Sie bleibt", hieß es in ihrem Post weiter. Ob das bedeutet, dass ihre geplante Tournee stattfinden wird, ging aus ihrem Statement allerdings nicht hervor – doch Stefan und Anna-Carinas Fans hoffen weiterhin darauf.

Im kommenden Jahr sollen Stefan und Anna-Carina eigentlich zusammen auf Tournee gehen. Laut dem Portal Schlager.de war ein großes Spektakel mit einigen bekannten Stars aus der Schlagerbranche in Planung. Der Ticketverkauf für die Konzerte hat bereits begonnen.

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

ActionPress Anna-Carina und Stefan Mross im Mai 2020 in Titisee-Neustadt

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei der 26. Jose Carreras Gala

