Erste Grammy-Nominierung: So stolz ist Megan Fox auf MGK

Megan Fox (36) platzt vor Stolz! Die Transformers-Darstellerin ist seit knapp zwei Jahren mit dem Musiker Machine Gun Kelly (32) liiert. Ihre Liebe zelebrieren sie regelmäßig auf dem roten Teppich und im Netz. Auch bei seinem nächsten Meilenstein steht die Schauspielerin an seiner Seite: Machine Gun Kelly ist erstmals bei den Grammy Awards nominiert – und Megan ist mächtig stolz!

In ihrer Instagram-Story postete Megan ein Foto des strahlenden Machine Gun Kelly. "Wow, ich gratuliere meinem Grammy-nominierten Verlobten und heißestem 'Edward mit den Scherenhänden'-Cosplayer", lauteten die liebevollen Worte der 36-Jährigen. "Du arbeitest härter als jeder, den ich jemals kannte und bist doppelt so talentiert. Du hast es verdient", ergänzte sie schwärmerisch. Ihr Liebster wird zum ersten Mal bei dem Musikpreis bedacht und steht auf der Nominierungsliste in der Kategorie "Bestes Rockalbum".

Auf seinem eigenen Instagram-Account postete Machine Gun Kelly seine Reaktion auf die Verkündung der diesjährigen Nominierten bei den Grammys. Sobald sein Name genannt wurde, konnte der Sänger seine Freude nicht mehr zurückhalten und sprang vor Begeisterung über die Sessel. "Nennt mich wie ihr wollt, solange es mit 'Grammy nominiert' anfängt", scherzte der 32-Jährige.

Instagram / meganfox Megan Fox, März 2022

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox im August 2020

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly, November 2022

