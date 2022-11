Sarafina Wollny stolz: Emory macht seine ersten Schritte

Sarafina Wollny (27) lässt ihre Fans an einem ganz besonderen Moment teilhaben! Die Die Wollnys-Bekanntheit und ihr Mann Peter (29) wurden im Mai vergangenen Jahres zum ersten Mal Eltern. Ihre Zwillinge Emory (1) und Casey (1) erblickten jedoch zwei Monate zu früh das Licht der Welt – und mussten deshalb nach der Geburt erst einmal im Krankenhaus bleiben. Mittlerweile entwickeln sich die beiden Jungs aber prächtig. Emory macht nun sogar schon seine ersten Schritte!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 27-Jährige nun ein Video von ihrem Sohnemann. In dem Clip steht Emory am Esstisch und lächelt seinen Vater an. "Komm mal zu Papa", feuert Peter ihn an. Und tatsächlich: Der Kleine zögert nicht lange – und läuft auf seinen Papa zu! "So stolz! Was ein wunderschöner Moment", schrieb Sarafina unter das Video.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich die stolze Mutter noch große Sorgen um Emory gemacht. Ihr kleiner Sonnenschein war krank – und hatte mit Husten und Fieber zu kämpfen. "Spielen möchte er die letzten zwei Tage gar nicht, wirklich nur kuscheln, aber das kriegt er auch", zeigte sich Sarafina ganz bedrückt in ihrer Instagram-Story.

Instagram / sarafina_wollny Emory Maximilian Wollny im November 2022

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollnys Zwillinge Casey und Emory

