Trennung von US-Bachelorette Gabby: Erich Schwer äußert sich

Erich Schwer bricht sein Schweigen! Mit seiner Teilnahme bei The Bachelorette hatte er voll ins Schwarze getroffen – immerhin schaffte es der Hottie bis ins Finale und wurde von Gabby Windey (31) mit der allerletzten Rose beschenkt. Daraufhin war er sogar vor der Rosenverteilerin der 19. Staffel auf die Knie gegangen – und sie sagte Ja. Doch nach nur wenigen Monaten ist alles wieder aus. Nun äußerte sich Erich erstmals selbst zu der Trennung von Gabby!

In seiner Instagram-Story meldete sich Erich am Montag mit einem Statement zu seinem Beziehungsaus. "Die Realität ist, dass wir letztendlich nicht zueinander gepasst haben. Es ist schwer, wenn man es nicht auf eine Sache zurückführen kann. Wir haben uns [...] auf einzigartige Weise kennengelernt und ich bin dankbar, dass wir das getan haben", erklärte er und fügte hinzu, dass er seine Ex dennoch auch in Zukunft bei allem unterstützen werde.

Auch Gabby sprach in der vergangenen Folge von Dancing with the Stars von ihrer Trennung und bestätigte, dass die beiden schlussendlich einfach nicht zusammengepasst hätten. "Die Trennung kam zustande, weil wir nicht völlig im Gleichschritt und auf derselben Wellenlänge waren, was unsere gemeinsamen Ziele oder die Art und Weise, wie wir leben, angeht", offenbarte sie vor ihrem Auftritt.

Anzeige

Instagram / erich_schwer Erich Schwer, "The Bachelorette"-Sieger

Anzeige

Instagram / gabby.windey Gabby Windey und Erich Schwer, "The Bachelorette"-Stars

Anzeige

Instagram / gabby.windey "The Bachelorette"-Teilnehmer Erich Schwer und Gabby Windey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de