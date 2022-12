Gabby Windey hält Romanze mit Vinny Guadagnino für "möglich"

Gabby Windey (31) ist offenbar absolut bereit, sich in ein neues Liebesabenteuer zu stürzen! In der vergangenen Staffel von The Bachelorette hatte die Rosenverteilerin sich in den Kandidaten Erich Schwer verguckt. Die beiden hatten sich sogar im Finale der beliebten Datingshow verlobt – doch Anfang November trennte sich das Paar. Nach der Trennung bestätigt die TV-Bekanntheit sogar, Gefallen an Vinny Guadagnino (35) gefunden zu haben. Und auch eine Liebesbeziehung mit dem Jersey Shore-Star kann sich Gabby wohl durchaus vorstellen!

Bei den diesjährigen People's Choice Awards sprach die ehemalige Bachelorette mit E! über eine mögliche Romanze mit ihrem Dancing with the Stars-Kollegen Vinny. "Ich denke, es ist eine Möglichkeit. Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten und es auf uns zukommen lassen", plauderte sie in dem Interview aus und machte damit deutlich, dass sie sich durchaus vorstellen könne, dem 35-Jährigen in Zukunft näherzukommen.

Und das, obwohl die 31-Jährige erst vor wenigen Wochen das Liebes-Aus mit ihrem Ex-Verlobten bestätigte. "Die Trennung kam zustande, weil wir nicht völlig im Gleichschritt und auf derselben Wellenlänge waren, was unsere gemeinsamen Ziele oder die Art und Weise angeht, wie wir leben", erzählte sie in einer Folge der beliebten Tanzshow. Ob Gabby bei Vinny mehr Gemeinsamkeiten sieht?

Instagram / vinnyguadagnino Vinny Guadagnino, Reality-TV-Persönlichkeit

Instagram / gabby.windey Gabby Windey, ehemalige US-Bachelorette

Instagram / erich_schwer Erich Schwer und Gabby Windey, "The Bachelorette"-Paar

