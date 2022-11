US-Bachelorette Gabby Windey spricht über Trennung von Erich

Gabby Windey (31) äußert sich erstmals zu ihrem Liebes-Aus! In der 19. Staffel von The Bachelorette hatte die Rosenverteilerin ein Auge auf Kandidat Erich Schwer geworfen. Eigentlich lief alles perfekt zwischen den beiden. So perfekt, dass der Hottie im großen Finale gleich um die Hand der TV-Bekanntheit anhielt. Vor wenigen Tagen bestätigte eine Quelle jedoch, dass ihre Verlobung gelöst wurde. Nun sprach Gabby erstmals selbst über die Trennung!

In der vergangenen Folge von "Dancing with the Stars" sprach Gabby erstmals über das Ende ihrer Beziehung. "Die Trennung kam zustande, weil wir nicht völlig im Gleichschritt und auf derselben Wellenlänge waren, was unsere gemeinsamen Ziele oder die Art und Weise, wie wir leben, angeht", erklärte sie vor ihrem Auftritt. Schlussendlich hätten die beiden gemerkt, dass sie einfach nicht zueinander passten.

Gabby äußerte sich bereits Anfang November in der beliebten Tanzshow zu ihrer Beziehung – und brachte die Trennungsgerüchte damit erst ins Rollen. "Das Leben ist im Moment für uns beide sehr anstrengend, deshalb verstehe ich die Sorge", erklärte sie in einem Interview, nachdem sie gefragt wurde, wo ihr Verflossener stecken würde.

Anzeige

Instagram / gabby.windey Gabby Windey, ehemalige US-Bachelorette

Anzeige

Instagram / gabby.windey Gabby Windey und Erich Schwer, "The Bachelorette"-Stars

Anzeige

Instagram / gabby.windey Gabby Windey, neue US-Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de