"Tolle Chemie": Vinny Guadagnino schwärmt von Gabby Windey

Sind sie etwa mehr als nur gute Freunde? In der vergangenen The Bachelorette-Staffel verguckte sich Gabby Windey (32) in den Kandidaten Erich Schwer und verlobte sich sogar mit ihm. Doch im November vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich die beiden TV-Bekanntheiten getrennt haben. Seitdem hat Gabby anscheinend ein Auge auf Vinny Guadagnino (35) geworfen! Jetzt sprach der Hottie erstmals über den Flirt mit Gabby!

"Wir haben eine tolle Chemie", schwärmt der 35-Jährige in einem Interview mit Us Weekly. Außerdem fügte Vinny hinzu: "Wir sind beide so etwas wie Comedians. Deshalb verstehen wir uns so gut und flirten auch so viel auf Instagram, weil wir die gleichen Scherze miteinander machen." Dennoch stellte er klar, dass er und Gabby kein Paar sind: "Es braucht viel mehr für mich als nur ein paar Instagram-Kommentare, um jemanden zu daten. [...] Ich würde sogar mit Gabby zu einem Abendessen gehen. Es ist nur so, dass wir uns gerade erst kennengelernt haben [...]. Es ist ja nichts Ernstes."

Auch Gabby scheint einer Romanze mit ihrem Dancing with the Stars-Kollegen Vinny nicht abgeneigt zu sein, wie sie gegenüber E! ausplauderte: "Ich denke, es ist eine Möglichkeit. Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten und es auf uns zukommen lassen."

Anzeige

Instagram / gabby.windey Gabby Windey, neue US-Bachelorette

Anzeige

Getty Images Vinny Guadagnino im August 2018

Anzeige

Instagram / gabby.windey Gabby Windey, neue US-Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de