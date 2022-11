Verlobung aufgelöst: Bachelorette-Gabby und Erich getrennt!

Alles aus zwischen Gabby Windey (31) und Erich Schwer! Eigentlich lief für die einstigen Turteltauben alles mehr als perfekt. In der 19. Staffel von The Bachelorette begab sich die Intensivkrankenschwester auf die Suche nach ihrer großen Liebe – und traf dabei auch Erich. Im großen Finale ging der Hottie sogar auf die Knie und die zwei verlobten sich. Doch nun ist alles vorbei: Gabby und Erich sind kein Paar mehr!

Wie eine Quelle gegenüber E! News berichtete, hat Gabby die Verlobung mit ihrem Auserwählten aufgelöst. "Sie hatte das Gefühl, dass sie nicht zusammenpassen und nicht auf der gleichen Seite stehen. Gabby hatte gehofft, dass sie sich gegenseitig Freiraum geben", plauderte der Insider aus und fügte hinzu, dass dies jedoch nicht der Fall gewesen sei. Deshalb hätten die beiden wohl gemeinsam entschlossen, dass sie keine Zukunft haben.

Dass es zwischen den beiden kriselt, vermuteten einige ihrer Fans bereits seit gestern. Der Grund: In einem Interview mit Fox News Digital erklärte Gabby, dass Erich sie bei Dancing with the Stars aktuell nur aus der Ferne unterstützen würde. "Das Leben ist im Moment für uns beide sehr anstrengend", erklärte sie und ließ damit viel Platz für Spekulationen.

Anzeige

Instagram / gabby.windey Gabby Windey und Erich Schwer, "The Bachelorette"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / gabby.windey Gabby Windey, ehemalige US-Bachelorette

Anzeige

Instagram / gabby.windey "The Bachelorette"-Teilnehmer Erich Schwer und Gabby Windey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de