Gabby Windey flirtet nach der Trennung mit Vinny Guadagnino

Bahnt sich da das nächste Reality-TV-Pärchen an? Gabby Windey (31) suchte in der vergangenen Staffel der US-Version von Die Bachelorette die große Liebe – und verguckte sich in der Kuppelshow in Erich Schwer. Im Finale verlobten sich die zwei sogar, doch vor wenigen Wochen gaben sie die Trennung bekannt. Nun ist Gabby wieder heftig am Flirten – und nicht mit einem Unbekannten!

Und zwar ist es Vinny Guadagnino (35)! Der Hottie ist schon aus einigen Shows bekannt– unter anderem Jersey Shore oder Dancing with the Stars. Zuletzt kommentierten die zwei immer wieder die Social Media Posts des anderen mit flirty Sprüchen. Gegenüber People plauderte Gabby dann aus, ob sie ihn daten würde! "Ja, das würde ich im Moment. Ich könnte einen kleinen Kick gebrauchen", gab sie zu.

Vinny äußerte sich bislang nicht zu den Flirtgerüchten. Er kommentierte lediglich einen Post von Gabby auf Instagram und nannte sie "Baby Mama". Das wäre jedenfalls nicht die erste Dame aus dem Reality-TV-Kosmos, mit der Vinny anbandelt. Zuletzt datete der The Masked Singer-Kandidat Francesca (28), die aus Finger weg! bekannt ist.

Instagram / erich_schwer Erich Schwer und Gabby Windey, "The Bachelorette"-Paar

Instagram / gabby.windey Gabby Windey, neue US-Bachelorette

Getty Images Vinny Guadagnino bbei den MTV VMAs 2021

