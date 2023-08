Überraschung! Gabby Windey stellt ihre neue Partnerin vor

Gabby Windey (32) schwelgt im Liebesglück. Bei der US-Version von Die Bachelorette datete sie mehrere Männer gleichzeitig, um so am Ende die große Liebe zu finden. Dort verliebte sie sich in Erich Schwer und verlobte sich sogar mit ihm. Doch die Liebe war nur von kurzer Dauer: Im November vergangenen Jahres gab das Paar seine Trennung bekannt. Jetzt überrascht Gabby auf Social Media ihre Fans: Sie zeigt sich glücklich vergeben an eine Frau.

"Ich sagte doch, ich bin ein Mädchen-Mädchen", betitelt die ehemalige Bachelorette einen Instagram-Post, der sie gemeinsam mit ihrer Partnerin Robby Hoffman zeigt. Mit einer Bilderreihe feiert sie ihre neue Liebe. Auf einem der Schnappschüsse schmiegt sich die 32-Jährige an ihre Freundin, während diese glücklich in die Kamera grinst. Ein anderes Foto zeigt, wie Gabby von ihrer Liebsten einen dicken Schmatzer bekommt. Beide Frauen wirken sichtlich ausgelassen – ihnen ist ihr frisches Glück regelrecht ins Gesicht geschrieben.

Auch die Follower der blonden TV-Bekanntheit sind absolut entzückt. In der Kommentarspalte des Beitrags sammeln sich nur so die Glückwünsche und Zusprüche an das Paar. So schreibt Sängerin Hayley Kiyoko (32) beispielsweise: "Der Sommer gehört den Mädchen." Auch andere Persönlichkeiten aus dem Bachelor-Universum melden sich zu Wort. So kommentiert der einstige Bachelor Ben Higgins : "Das ist wirklich wunderschön. Herzlichen Glückwunsch, Gabby." Ex-Bachelorette Kaitlyn Bristowe (38) äußert sich währenddessen mit: "Ich brauchte diese Liebesgeschichte."

