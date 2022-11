Würde Jan-Hendrik "Bauer sucht Frau"-Michael verzeihen?

Könnte sich Jan-Hendrik vorstellen, Michael eine zweite Chance zu geben? Der Rinderhalter hatte dem Finanzmanager bei Bauer sucht Frau eine Abfuhr erteilt, da dieser seines Erachtens schon zu weit in die Zukunft geblickt hatte. Der 28-Jährige betonte, dass der Hamburger ein herzensguter Mensch sei, den er sehr schätze – ein Comeback käme für ihn aber nicht infrage. Doch wie würde Jan-Hendrik die Situation beurteilen?

Im Interview mit Promiflash verriet der gebürtige Südafrikaner: "Sowohl auf dem Hof, sogar mehrmals, als auch nach der Hofwoche habe ich Michael mitgeteilt, dass ich immerhin noch Interesse an ihm hatte." Seine Versuche blieben jedoch ohne Erfolg – das Kapitel Michael sei für ihn nun beendet. "Ich mag Michael noch sehr und würde mich immer an diese schöne Zeit erinnern, aber ich wünsche ihm alles Gute. Der findet seinen Deckel. Der verdient das so wie ich", betonte der 42-Jährige.

Inzwischen haben Jan-Hendrik und Michael nur noch sporadisch Kontakt. Letzterer erklärte auch, warum: "Weil ich ihm keine falschen Hoffnungen machen wollte." Dennoch habe er ihn ab und zu kontaktiert, wenn zum Beispiel etwas Spannendes auf seinem Hof passiert sei.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

Anzeige

RTL Jan-Hendrik und Michael bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Michael Kaufmann und Jan-Hendrik bei "Bauer sucht Frau" 2022

Anzeige

RTL Jan-Hendrik und Michael, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de