Bald Weihnachten: Florian Silbereisen im Geschenke-Stress

Florian Silbereisen (41) hat noch einiges zu erledigen. In wenigen Wochen ist es wieder so weit – die wohl beliebtesten Feiertage stehen vor der Tür. Schon jetzt starten die ersten Promis, ihr Zuhause weihnachtlich zu dekorieren und Geschenke für ihre Liebsten zu besorgen. Doch Florian Silbereisen gehört nicht dazu. Wie er nun verriet, erledige er seine Weihnachtseinkäufe erst auf den letzten Drücker!

Im Interview mit Bild plauderte der Schlagerstar aus, wie er die kommenden Weihnachtsfeiertage verbringen wird. "Heiligabend beginnt etwas stressiger, weil ich meist erst am Vormittag in Rekordzeit alle Geschenke besorge", gab der Das Traumschiff-Darsteller zu. Doch sobald er die Einkäufe erledigt habe, entspanne sich die Lage. "Danach wird es umso ruhiger, völlig ohne Stress. Darum gibt es auch traditionell Würstchen mit Kraut, damit niemand lange in der Küche stehen muss", betonte der Sänger.

In Weihnachtsstimmung komme Florian jedoch schon früher. "Für mich beginnt die Weihnachtszeit immer in Thüringen – mit unserer 'Adventsfest'-Show im Ersten. Meistens fallen dort rechtzeitig ein paar erste Schneeflocken", verriet der 41-Jährige. Vor allem das Anzünden der Kerzen und Singen von Weihnachtsliedern sei für ihn sehr stimmungsvoll.

TVNOW / JürgensTV/Beckmann Florian Silbereisen, DSDS-Juror 2021

ActionPress Florian Silbereisen im Dezember 2019 in Hamburg

ActionPress/ Clemens Bilan Schlagerstar Florian Silbereisen

