Die GQ Awards 2022 in London: Das sind die heißesten Looks!

Wow-Looks in London! In der britischen Hauptstadt fanden nun die GQ Men Of The Year Awards statt. Das Event dient, um Stars für ihr Talent und ihre Leistungen in den Bereichen Film, Entertainment, Design, Sport und Lifestyle auszuzeichnen. So wie jedes Jahr standen auch jetzt hochkarätige Promis auf dem Teppich und posierten für die Fotografen. Salma Hayek (56) und Co. schmissen sich richtig in Schale: Das sind die schönsten Looks!

Selma trug an diesem besonderen Abend auch ein besonderes Kleid. Die "Frida"-Darstellerin flashte in einer rubinroten Robe mit tiefem Ausschnitt und figurbetontem Schnitt. Damit ist sie aber nicht die Einzige, die sich für so ein heißes Outfit entschieden hat. Auch die Euphoria-Bekanntheit Sydney Sweeney (25) zog die Blicke mit ihrem sexy Dress auf sich. Obwohl ihr schwarzes Kleid hochgeschlossen ist, kommt ihr De­kolle­té zur Geltung. Denn in ihrem Brustbereich hatte es einen Cut-out, sodass man ihr Bustier in Metall-Optik sehen konnte.

Im Gegensatz zu den anderen beiden Ladys wählten Alexandra Daddario (36) und Suki Waterhouse (30) keine bodenlange Robe aus. Die Baywatch-Darstellerin erschien in einem kurzen silbernen Glitzer-Look, der ihre definierten Beine perfekt betonte. Und die Freundin von Robert Pattinson (36) überzeugte in einem weißen Hosenanzug, kombiniert mit einem Crop-Top. Welches Outfit gefällt euch am besten? Stimmt unten ab!

Getty Images Salma Hayek bei den GQ Men Of The Year Awards 2022

Getty Images Sydney Sweeney bei den GQ Men Of The Year Awards 2022

Getty Images Alexandra Daddario, GQ Men Of The Year Awards 2022

Getty Images Suki Waterhouse, GQ Men Of The Year Awards 2022

